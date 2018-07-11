Delaware Eyalet Polisi yaptığı açıklamada, “Delevare eyaletinin New Castle kentinde bir evde ateşli silahla vurularak öldürülen üçü çocuk beş kişinin katil yada katillerinin bulunamadığını her yerde arandığını duyurdu. “Ölenlerin, Matthew Edwards (42), Karısı Julie Edwards (41), ve çocukları, 6 yaşındaki Jacob, 4 yaşındaki Brinley ve 3 yaşındaki Paxton olarak teşhis edildiğini açıkladı.
Delaware Eyalet Polisi, öldürülen 5 kişilik ailenin,”Kesin ölüm nedenlerini belirlemek için otopsi raporlarının beklendiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı.
ABD'de bir evde 5 kişi silahla halde bulundu
11.07.2018 - 01:12 | Son Güncelleme: 11.07.2018 - 01:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Delaware eyaletinde bir evde aynı aileden üçü çocuk beş kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Delaware Eyalet Polisi yaptığı açıklamada, “Delevare eyaletinin New Castle kentinde bir evde ateşli silahla vurularak öldürülen üçü çocuk beş kişinin katil yada katillerinin bulunamadığını her yerde arandığını duyurdu. “Ölenlerin, Matthew Edwards (42), Karısı Julie Edwards (41), ve çocukları, 6 yaşındaki Jacob, 4 yaşındaki Brinley ve 3 yaşındaki Paxton olarak teşhis edildiğini açıkladı.
Etiketler : abd,cinayet,
571049 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/571049.aspx
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