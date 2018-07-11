Yunan basınının aktardığı habere göre, alınan karara gerekçe olarak "Yunanistan’ın içişlerine müdahale niteliğinde eylemlerde bulunmaları ve ulusal güvenliği tehdit etmeleri" iddiası gösterildi.
Yeni kriz kapıda! Rus diplomatları kovdular...
11.07.2018 - 09:44 | Son Güncelleme: 11.07.2018 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan'ın Rusya'ya bağlı iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı aktarıldı. Kathimerini gazetesinin haberine göre, iki Rus diplomatın da ülkeye girişinin yasaklandığı ifade edildi.
Etiketler : yunanistan,rusya,diplomat,
571094 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/571094.aspx
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