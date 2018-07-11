Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın özgür  dünyanın garantörlerinden biri olduğunu belirterek, bundan sonra da böyle  kalacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine cevap veren Heiko Maas, "Biz esir  değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin." ifadelerini kullandı.
Donald Trump, Almanya'nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları  yapmasını "çok uygunsuz" olarak niteleyerek, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek  düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya, Rusya'nın bir esiri." yorumunu  yapmıştı.