Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO'da Amerika krizi yaşanıyor. ABD Başkanı Trump, NATO'dan çekilebileceklerini ancak buna şimdilik gerek duymadıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'nin son gününde gazetecilerin sorularını cevapladı.

"ÇEKİLEBİLİRİZ AMA..."

Amerika'nın NATO'dan çekileceği iddialarının sorulması üzerine konuşan Trump, "NATO'dan çekilebiliriz ama buna gerek yok" diye konuştu.

NATO'YU ABD AYAKTA TUTUYOR

NATO'nun yüzde 90'ını Amerika'nın ayakta tuttuğunu ifade eden Donald Trump, Avrupa Birliği'ne ve Almanya'ya da saygı duyduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkanı, "NATO’dan Kongre onayı almadan çekilebileceğimi sanıyorum ama buna gerek yok. ABD NATO’ya çok fazla katkıda bulunuyor; NATO Avrupa’ya ABD’den çok daha fazla yardımcı oluyor." diye konuştu.

ALMANYA İLE KRİZ YAŞATMIŞTI

Trump, zirvenin ilk gününde Almanya için 'Rusya'nın esiri' ifadesini kullanarak zirvenin gergin başlamasına neden olmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Trump'ın kullandığı diplomatik olmayan söylem nedeniyle oldukça rahatsız olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre NATO'dan iki kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, savunma harcamalarını az bulduğu müttefiklerine yönelik sert eleştirilerine rağmen, NATO'dan çıkma tehdidinde bulunmadığını söylediler.

Trump'ın ittifaktan çekilme yolunda bir tehdit getirip getirmediği sorusuna her iki kaynak da "hayır" yanıtı verdi.