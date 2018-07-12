Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin’den yapılan açıklamada, Novo-Ogarevo Başkanlık Rezidansı’nda Putin, Velayeti’yi kabul etti. Görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da hazır bulundu.

Ayrıca İran tarafından Hamaney’in danışmanlarından Ali Asgar Fathi Sarbangoli ve İran’ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai de görüşmeye katıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da yaptığı görüşmede Suriye’deki İran güçlerinin varlığını tartışmıştı.