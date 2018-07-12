Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brüksel'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan İzetbegovic, ülkedeki iki entiteden biri Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'in Bosna Hersek'in NATO'ya üyelik sürecini engellediğini kaydederek, bu kısır döngüden çıkılması gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek'in NATO'ya Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) aktivasyonu konusunu değerlendiren Boşnak lider, "Tek sorun, MAP'ın Bosna Hersek'te 7 Ekim'de yapılacak genel seçimden önce mi yoksa sonra mı aktif duruma getirileceğidir." ifadelerini kullandı.

İzetbegovic, Bosna Hersek'in NATO'daki konumunu güçlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün değilse bile yıl sonuna kadar MAP'ı aktif duruma getireceğimizi düşünüyorum. Bugünkü toplantıda da Bosna Hersek'in NATO'nun uluslararası misyonlarına nasıl katkı sağladığını anlatacağım. Bosna Hersek gibi partner bir ülkenin, MAP'ın aktif duruma getirilmesi konusunda NATO'da daha güçlü olması gerektiği kanaatindeyim." dedi.

Boşnak lider, Bosna Hersek'in geçmişe kıyasla daha istikrarlı ve güvenli bir ülke olduğunu belirterek, MAP aktivasyonu için NATO'nun şartı olan askerî mal varlığının kayıt altına alınmasına ilişkin şunları söyledi:

"Biz elimizden geleni yaptık, ancak bu şart MAP'ın aktivasyonunu desteklemeyen RS Başkanı Dodik'in ellerine verildi. Dodik, askerî mal varlığını kayıt altına almayarak, Bosna Hersek'in NATO üyeliğini engelliyor. Bu kısır döngüden çıkmalıyız. Bosna Hersek NATO için, NATO da Bosna Hersek için gerekli. Balkanlar'da istikrarın sağlanması için bazı iştahlar kesilmeli."

MAP haricinde askerî donanım ve eğitim alanlarında da sıkıntılar yaşadıklarına dikkati çeken İzetbegovic, "Sahip olduğumuz donanım ve ekipmanla yakın zamanda NATO üyesi olamayacağımız aşikar. Bosna Hersek'in yeni askerî teknikleri de öğrenmesi gerekir." dedi.

Boşnak lider, Batı Balkan ülkesi Makedonya'nın NATO'dan üyelik daveti almasını da memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.