Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mukteda es-Sadr'ın Politbüro Temsilcisi Ziya el-Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak'ta ittifaklar, diğer bazı ülkelerde olduğu gibi tarihi anlaşma veya siyasi hiçbir programa dayanmıyor. Bunlar, daha çok çıkar odaklı ittifaklar oluyor ki Irak'taki siyaset de buna göre dizayn edildi." dedi.

Reform projeleriyle uyuşan yeni ittifaklar modeli geliştirmek istediklerini dile getiren Esedi, mecliste hükûmeti kurabilecek en büyük grubun yakında oluşabileceğini söyledi.

Seçimlerin ardından Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı İran'a yakın Fetih Koalisyonu, Başbakan İbadi'nin Nasır Koalisyonu, Şii liderlerden Ammar el-Hekim'in Hikmet Koalisyonu ve eski başbakanlardan İyadi Allavi'nin Vataniyye Koalisyonu ile ittifak kurduklarını hatırlatan Esedi, yakında bu gruplarla yapılacak toplantının ardından hükûmet koalisyonunu açıklayabileceklerini aktardı.

"Irak'ın bağımsız yöneticilere ihtiyacı var"

Esedi, Başbakan Haydar el-İbadi'nin ikinci kez Başbakan olma ihtimaline ilişkin şunları söyledi:

"Seyyid Sadr ve diğer siyasi partiler, İbadi'ye yeni dönemde Başbakan olması için Dava Partisi'nden istifa etmesini şart koştu. Seyyid Sadr'ın amacı, Başbakan olacak kişi partinin değil tüm ülkenin Başbakanı olması. Irak'ın bu dönemde bağımsız yöneticilere ihtiyacı var."

"Maliki konusunda Sadr'ın tutumu net"

Ziya Esedi, Sadr'ın arasının bozuk olduğu eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin söz konusu ittifakta yer alıp almayacağı konusunda ise, "Sadr'ın bu konudaki tutumu nettir. Maliki, iktidarı yıllarında yapılanlardan dolayı önce kendisini aklamalı ya da kusuru olanları adalete teslim etmeli. Bunun aksi olmazsa ona karşı tutum değişmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta hükûmetlerin kuruluşunda daha önce hep dış baskıların etkili olduğunu kaydeden Esedi, bu defa bunun "zayıf" olduğunu belirtti ve, "Bu sefer ne ABD ne İran ne de başkaları siyasetin yönünü belirleme konusunda güçlü." dedi.

Sadr'ın milis gücünün tasfiyesi

Esedi, Sadr’ın milis gücü Seraya es-Selam'ı birçok yerde tasfiye etmesinin nedenini "silahın devlet eline geçmesi" şeklinde yorumladı.

Sadr'ın temsilcisi, Haşdi Şabi'nin silahtan arındırılması meselesinin ise "zor" olduğunu belirterek, "Bazıları resmi askeri müesseseye bağlı olduklarını iddia ediyor. Önce bu yöndeki şüpheleri gidermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Ziya Esedi, "Irak resmi güçleri ülke genelinde güvenliği sağlamaya hazır gözükmüyor. Yoksa Başbakan, silahlı gruplardan (Haşdi Şabi) silahlarını devlete teslim edip, askeri müesseseye katılmalarını isterdi." yorumunda bulundu.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu'nun 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye elde ederek birinci olduğu açıklanmıştı.

Fetih Koalisyonu 47 sandalyeyle ikinciliği kazanmış, Başbakan İbadi'nin Nasır Koalisyonu ise 43 milletvekili çıkararak seçimin üçüncüsü olmuştu.

Öte yandan Irak meclisi seçime hile karıştığı iddiaları nedeniyle oyların yeniden elle sayılmasına karar vermişti. Bazı vilayetlerde elle sayım işlemi devam ediyor.