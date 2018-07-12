Zaharova düzenlediği haftalık basın toplantısında, NATO zirvesinde  Rusya’ya yönelik yapılan suçlamaları değerlendirdi.

 NATO Zirvesi'nde alınan tüm kararların dikkatli bir şekilde analiz  edileceğini belirten Zaharova, Rusya’nın suçlanmasının bir kanıta dayanmadığını  ifade etti.

NATO Zirvesi'nde Rusya'nın suçlanmasına yönelik Zaharova, "Bu  bahaneyle askeri blok (NATO), Baltık bölgelerinde ve Kuzey Avrupa’da kendi askeri  aktivitelerini genişletiyor." dedi.
 
ABD Başkanı Donald Trump’ın "Almanya, Rusya’nın bir esiri" sözlerinin  sorulması üzerine Zaharova, "Almanya'daki üslerde 35 bin Amerikan askeri var. Bu,  Almanya'yı gerçekten kimin kontrol ettiği sorusudur. Bizim Almanya’da ticari  işlerimiz var, ABD’nin ise askeri üssü var.” cevabını verdi.