Kandilli Rasathane'sine göre İran'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tebriz yakınlarında meydana gelen depremin derinliği 7,6 km olarak ölçüldü
İran'da deprem meydana geldi
13.07.2018 - 01:28 | Son Güncelleme: 13.07.2018 - 06:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathane'sine göre İran'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tebriz yakınlarında meydana gelen depremin derinliği 7,6 km olarak ölçüldü
Etiketler : deprem,iran,
571348 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/571348.aspx
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