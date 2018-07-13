Bakanlık tarafından Washington DC Temyiz Mahkemesine yapılan  başvuruda, AT&T'nin Time Warner'ı 85,4 milyar dolara satın almasının anti-tröst  yasaları çerçevesinde 3 hakim tarafından incelenmesini talep ettiği belirtildi.
Adalet Bakanlığının söz konusu işleme karşı çıkmasına rağmen 12  Haziran'da ABD'li bir federal yargıç birleşmeyi onaylamıştı. Bunun üzerine  Bakanlık birleşmeye karşı çıkmayacağını açıklamış, AT&T'nin Time Warner'ı satın  alması ise bundan iki gün sonra tamamlanmıştı.
 
ABD hukuk sistemine göre, Adalet Bakanlığının federal yargıcın  kararının ardından temyize başvurmak için 60 gün süresi bulunuyor.
 
500 MİLYON DOLAR CEZA...
 
Temyiz mahkemesinin Adalet Bakanlığı lehine karar vererek  birleşmeyi onaylamaması durumunda AT&T'nin Time Warner'a 500 milyon dolar ceza  ödemesi gerekiyor.


Time Warner'ın bünyesinde medya devi CNN ile Warner Bros. ve HBO  gibi film ve televizyon sektöründe faaliyet gösteren yapım ve dağıtım şirketleri  bulunuyor.
 
ABD'nin en büyük ikinci cep telefonu operatörü olan AT&T'nin  bünyesinde ise ABD'nin en geniş uydu yayınları hizmeti veren firması DirecTV yer  alıyor.