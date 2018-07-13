Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAE hükümetinin ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamasında, hükümetin UAÖ'nün Yemen'deki hapishanelerle ilgili raporunu incelediği ve gerçeğe aykırı olan raporu kesinlikle kabul etmediği belirtildi.

BAE'nin Yemen'de hiçbir hapishaneyi yönetmediği ifade edilen açıklamada, "BAE hükümeti, Yemen'deki hapishanelerin, Yemen makamlarına bağlı olduğunu ve idaresinin Yemen devletinin kurumları tarafından yürütüldüğünü vurguluyor." denildi.

Yemen hükümetine konuyla alakalı olarak bağımsız soruşturma yürütebileceği belirtilen açıklamada ayrıca, hükümetin bu tür raporların arkasında Yemen'de meşru yönetime destek veren Arap koalisyonu bünyesindeki BAE'nin çabalarını baltalama amacı taşıyan siyasi hedeflerin yattığını düşündüğü vurgulandı.

UAÖ, bugün yayımlanan raporunda Yemen'in güneyindeki hapishanelerde BAE ve ona bağlı yerel milis güçlerin zorla kaybetme ve işkence vakalarının "savaş suçu" sayılması için soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

Yemen'in güney kesiminde daha önce ortaya çıkan gizli hapishaneler ağına dair adaletin hâlâ yerini bulmadığı, BAE ve kendisine yakın yerel silahlı güçler tarafından alıkonulan onlarca kişinin zorla kaybedildiği belirtilmişti.

BAE'ye yakın yerel güçlerin Yemen meşru hükümetinden bağımsız olduklarına işaret edilen raporda, bu güçler tarafından alıkonulanların çoğunun işkenceye maruz kaldığı ve hayatlarından endişe edildiği vurgulanmıştı.

Yemen'de yasal olmayan gizli hapishanelerin varlığına ilişkin çeşitli insan hakları merkezleri tarafından yayımlanan raporlarda, BAE'nin ülkede kendisine bağlı milis güçleri aracılığıyla Husilerden alınan bölgelerde, Aden ve Hadramevt'te özel gözaltı merkezleri ve hapishaneler oluşturduğu belirtilmişti.

BAE, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap koalisyonu içinde Yemen'de en yoğun faaliyet gösteren ülkeler içinde yer alıyor.

Özellikle ülkenin güneyindeki faaliyetleriyle dikkati çeken BAE'ye bağlı askeri güçler, meşru yönetimin gücünün zayıflatılması, çeşitli yerel silahlı güçler oluşturulması gibi yönetim tarafından kabul edilmeyen çalışmalarda bulunmakla suçlanıyor.