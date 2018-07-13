Hameney'in yardımcısı Ali Ekber Velayeti, Rusya’da katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamada, Suriye’deki varlıklarına değindi. İran’ın, Suriye ve Irak’taki askeri danışmanlarını Şam ve Bağdat yönetimleri istediği zaman çekeceklerini ifade eden Velayeti, "Suriye’deki İran ve Rus varlığı, ülkeyi korumak ve ABD’nin saldırganlığı engellemek amacıyla devam edecektir. Suriye ve Irak’tan ABD ve İsrail istediği için değil Şam ve Bağdat yönetimi isterse topraklarından hemen ayrılırız" dedi.
İran'dan çok sert Irak ve Suriye çıkışı
13.07.2018 - 13:16 | Son Güncelleme: 13.07.2018 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'ın dini lideri Ali Hameney'in yardımcısı Ali Ekber Velayeti, ABD ve İsrail istediği için değil Bağdat ve Şam yönetimlerinin istemesi halinde söz konusu ülkelerdeki askeri varlıklarını sonlandırabileceklerini ifade etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : iran,hamaney,
571455 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/571455.aspx
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