Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hameney'in yardımcısı Ali Ekber Velayeti, Rusya’da katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamada, Suriye’deki varlıklarına değindi. İran’ın, Suriye ve Irak’taki askeri danışmanlarını Şam ve Bağdat yönetimleri istediği zaman çekeceklerini ifade eden Velayeti, "Suriye’deki İran ve Rus varlığı, ülkeyi korumak ve ABD’nin saldırganlığı engellemek amacıyla devam edecektir. Suriye ve Irak’tan ABD ve İsrail istediği için değil Şam ve Bağdat yönetimi isterse topraklarından hemen ayrılırız" dedi.