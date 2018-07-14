Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze - İsrail sınırında, İsrail işgaline karşı başlattıkları Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin, Gazze'ye uygulanan kuşatma ve ambargo kaldırılıncaya kadar devam edeceğini duyurdu. Kasım açıklamasında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün şimdiye kadar devam etmesi, İsrail'in halkımızın iradesini kırma çabalarının başarısız olduğunun bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart’tan bu yana devam eden 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde bugüne kadar İsrail askerileri tarafından 138 Filistinli öldürüldü, 15 bin kişiden fazlası da yaralandı.