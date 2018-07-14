Irak'ın güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri  nedeniyle devam eden halk gösterileri başkent Bağdat'a sıçradı.

Bağdat'ın batısındaki Şiilerin yoğunlukta yaşadığı eş-Şule bölgesinde  de vatandaşlar sokağa dökülerek hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler,  ana caddede toplanarak yetkilileri istifaya çağırdı.

Bazı kişiler, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi sırasında araç  lastikleri yakmaya başladı.

Irak güvenlik güçlerinin şehirdeki önlemleri artırdığı, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye çıkan yolları kapattığı görüldü.

ŞEHİRDEKİ İNTERNET ERİŞİMİ DURDURULDU

Öte yandan, Irak Milli Güvenlik Konseyi, Başbakan Haydar el-İbadi  başkanlığında ülkedeki durumu ele almak için acil olarak toplandı.

AA muhabirinin, Bağdat'ta hizmet veren internet firmalarından edindiği  bilgiye göre, ilgili bakanlık başkentte internet erişimini durdurdu.

Gösterilerin Bağdat'ın diğer bölgelerine de yayılmasından endişe  ediliyor.

Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri  sebebiyle başlayan gösteriler ise sürüyor. Göstericiler, bu kentlerdeki Şii parti  binalarını ateşe vermişti.