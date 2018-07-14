Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail'e karşı "ön yargılı" olmakla eleştirdiği ve ayrılma kararı aldığı uluslararası örgütlerin sonuncusu BM İnsan Hakları Konseyinde boşalan koltuğu doldurmak üzere BM Genel Merkezi'nde oylama yapıldı.

İzlanda, 193 üyeli BM Genel Kurulunda 172 üyenin desteğini alarak BM İnsan Hakları Konseyinin yeni üyesi seçildi. ABD'den boşalan koltuğu dolduracak İzlanda, 31 Aralık 2019 tarihine kadar konseyde görev yapacak.

ABD, 47 üyeli BM organından ayrılmasına gerekçe olarak Konseyin İsrail'e karşı ''kronik, ön yargılı tutum sergilemesini'' göstermiş ve geçen haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklamıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi 2006'da kuruldu. BM üyesi olan ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine BM Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçiliyor. Türkiye'nin ise konseyde gözlemci statüsü bulunuyor.

47 üyesi bulunan BM organı, insan hakları konularını görüşmek üzere her yıl 3 kez toplanıyor. Konsey oturumları sırasında karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor. Ancak BM İnsan Hakları Konseyinin kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütleri tarafından da eleştiriliyor.