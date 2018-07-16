Kentte, sel tehlikesine karşılık 100 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Su seviyesinin Jialing nehrinde yaklaşık 4, Yangtze nehrinde ise yaklaşık 6 metre olduğu kaydedildi.
Nehirlerdeki suyun son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.
Bölgede tahliye çalışmalarının devam ettiği ve olası sele karşılık geniş önlemler alındığı bilgisi paylaşıldı.
Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle, bu ay yaklaşık 2 milyon insan güvenli yerlere tahliye edilirken, sel ve toprak kayması dolayısıyla da 14 kişi hayatını kaybetti.