Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte, sel tehlikesine karşılık 100 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Su seviyesinin Jialing nehrinde yaklaşık 4, Yangtze nehrinde ise yaklaşık 6 metre olduğu kaydedildi.

Nehirlerdeki suyun son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Bölgede tahliye çalışmalarının devam ettiği ve olası sele karşılık geniş önlemler alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle, bu ay yaklaşık 2 milyon insan güvenli yerlere tahliye edilirken, sel ve toprak kayması dolayısıyla da 14 kişi hayatını kaybetti.