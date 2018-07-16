Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UMH'den yapılan açıklamaya göre, Ammari ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmed Doğan, Başkanlık konseyinde bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'de tedavi olan Libyalı yaralılar ve Türk şirketlerinin Libya'daki projelere devam etmesine ilişkin konular ele alındı.

Ammari, görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, seçimlerdeki başarısı nedeniyle tebrik etti.

Büyükelçi Doğan ise Türkiye'nin, Libya'da UMH'yi desteklemeyi ve istikrara ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.