Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin doğu sınırı yakınındaki Deyr Belah kentinde bir bölgeye yaklaşık bir saat arayla 2 hava saldırısı düzenledi.

Sağlık Bakanlığından olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail savaş uçağının Hamas'a ait bir hedefi, İsrail'e yanan balon ve uçurtma gönderdiği gerekçesiyle vurduğu iddia edildi.

Hamas ve İslami Cihad, dün akşam, Gazze'deki saldırıların durması için Mısır'ın ara buluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.