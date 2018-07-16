Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus'taki özel bir televizyon kanalına konuşan Sibsi, mevcut siyasi tıkanıklığın devam etmesinin mümkün olmadığını, kötüden daha kötüye gidişin başladığını belirtti.

Siyasi güçlerin üzerinde müttefik olduğu bir hükûmet olmadığı sürece halkın taleplerinin kısmen bile olsa karşılanamayacağını aktaran Sibsi, Tunus'ta etkin olan güçlerin hükûmetle ilgili tavırlarındaki farklılığın sona ermesi gerektiğini ifade etti.

"Mevcut duruma çözüm getirilmezse ya başbakanın istifa etmesi ya da hükûmetin parlamentodan yeniden güvenoyu alması gerekiyor." diyen Sibsi, İsçi Sendikası'nın da aralarında bulunduğu bazı tarafların hükûmetin düşmesini istediğini dile getirdi.

Nida Tunus Partisi geçen mayıs ayında yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hükûmetin ulusal birlik hükûmeti olmaktan çıkıp siyasi kriz üretir hale geldiğini kaydetmişti.

Tunus'taki mevcut koalisyon hükûmeti, "Nida Tunus", "Nahda Hareketi", "Afak Tunus" ve "El-Mesar" partilerinden oluşuyor.