TSK, bölücü terör örgütü PKK’ya ait mühimmat deposunu imha etti.

PKK’nın Irak'taki mühimmat deposunun imha anı PKK’nın Irak'taki mühimmat deposunun imha anı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Mühimmat deposunun silahlı insansız hava aracı ile imha edilme görüntüleri ise sosyal medyadan paylaşıldı.