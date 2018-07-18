Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa ülkelerinden terör örgütlerini ülkelerinde barındırmamalarını istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Zarif, Fransa, Belçika ve Hollanda'nın Tahran Büyükelçileriyle bir araya geldiği görüşmede, tarihi ilişkilere işaret ederek bu ülkelerin terör örgütlerini barındırmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Zarif, düşmanların İran'ın Avrupa ile ilişkilerine darbe vurmak için çeşitli bahaneler öne sürdüğünü kaydetti.

Halkın Mücahitleri Örgütünün faaliyetleri Tahran'ı rahatsız ediyor

Tahran yönetimi, "terör örgütü" olarak kabul ettiği Halkın Mücahitleri Örgütünün (HMÖ) Avrupa'daki faaliyetlerinden rahatsızlığını sık sık dile getiriyor. Haziran sonunda Fransa'nın başkenti Paris'te HMÖ'ye bağlı İran Ulusal Direniş Konseyi, İran'daki yönetimi hedef alan bir etkinlik düzenlemişti. Paris'teki etkinliğe, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen eski Newyork Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve Arap ülkelerinden bazı üst düzey isimler de katılmıştı.

İranlı diplomat tutuklanmıştı

Düzenlenen etkinliğe saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla Almanya'da 1 İranlı diplomat ve Belçika'da 2 İran vatandaşı tutuklanmıştı. Diplomatın Avusturya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görev yapan bir İranlı olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra 6 Temmuz'da Hollanda, İran Büyükelçiliği'nde görevli iki diplomatı sınır dışı etmişti.

İranlı yetkililer ve ülke medyası, olayın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Avrupa ziyareti sırasında İran ile Avrupa arasındaki ilişkileri sabote etmek için örgüt tarafından planlandığını öne sürüyor.