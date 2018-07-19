Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze sınırındaki İsrail topçu birlikleri, Refah kentinin doğusunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasına saldırı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, saldırının, Gazze'den Eşkol Yahudi yerleşim birimine roket atılmasına karşı düzenlendiğini öne sürdü.

İsrail, bugün Refah kentinde bir gözetleme kulesini hedef almış, saldırıda 1 Filistinli şehit olmuş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güney kesimindeki tampon bölgede saha çalışmaları yapan askerlere Gazze'den 2 havan topu atıldığı iddia edilmişti.