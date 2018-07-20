Merkel, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen geleneksel yaz dönemi  basın toplantısında Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde tamamlanan NSU davasına  ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine gerekli cezaların verildiğini ancak  konunun kapanmayacağını söyledi.

NSU'nun ortaya çıkmasının ardından güvenlik birimlerinin çalışma  yöntemlerinde değişikliğe gidildiğini aktaran Merkel, ''Biz birçok şey yaptık  ancak ben yapmaya devam edeceğim. O nedenle bunu kapanmayan bir konu olarak  niteliyorum.'' dedi.

Merkel, temel sorunun ilgili birimlerin teröristlerin yaptıklarını  önceden haber alamaması olduğuna dikkati çekerek, ''O nedenle bu, Almanya  tarihinde çok kara bir lekedir.'' diye konuştu.

NSU tarafından öldürülenlerin yakınlarının toplumda NSU tartışmasının  devam etmesini istemeye hakları olduğunu dile getiren Merkel, ailelerin duygusal  durumunu anladığını ve dava sürecinin acıyı ortadan kaldırıp her şeyi daha güzel  yapmayacağını vurguladı.

"Görevim, tüm olayların aydınlatılması için güvenlik birimlerinin  koordineli çalışmasını sağlamak." diyen Merkel, güvenlik birimlerinin böyle bir  olayın yeniden yaşanmaması için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Yaşanan kötü tecrübeden gerekli derslerin çıkarıldığını savunan  Merkel, sürecin kapanmadığını ve devam edeceğini yineledi.

NSU Davası  

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2  bombalı saldırı ve 15 banka soygunu düzenlemekle suçlanan NSU terör örgütü, 4  Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe  Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda  ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç  gün sonra polise teslim olan Beate Zschaepe, NSU terör örgütü üyesi olduğu  iddiasıyla yargılanmıştı. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde 2013'ten bu yana  görülen dava 11 Temmuz'da sonuçlanmış ve Zschaepe ömür boyu hapse mahkum  edilmişti.