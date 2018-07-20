Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın önde gelen teknoloji enstitülerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology devrim gibi bir buluş geliştirdi. Dünyanın en büyük araştırma enstitülerinden birisi olan MIT, yoğun çalışmalar sayesinde geliştirilen yeni kulaklığı AlterEgo’yu hayatımıza kazandırdı.

Kulaklığın görevi ise yalnıza ses vermek veya müzik dinletmek değil: Beynimizdeki sinyalleri algılayarak aklımızı okumak, düşündüğümüz kelimeleri seslendirimek...

İÇSESLERİ SESLENDİRİYOR

AlterEgo ismindeki bu kulaklık, insanın başına ve çenesine doğru uzantılarıyla sıradan bir kulaklıktan çok farklı işlevi olan bir cihaz gibi duruyor. Kulaklık üzerinizdeyken yapmanız gereken tek şey düşünmek. Onunla konuşmanıza bile gerek duymadan kuracağınız bu iletişimde AlterEgo içsesleri kelimeye döküyor.

Örneğin bir sokakta yürürken nerede olduğunuzu düşünürseniz, bu sinyaller kulaklık tarafından okunup sorunuz yanıtlanmış oluyor.