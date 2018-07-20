Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Musk'ın, Tesla'nın hisselerinde ciddi düşüşlere neden olduğu "sesini yükseltmelerden" bazıları şöyle:

Musk, şirketinin finansal verilerini değerlendirmek için analistler, yatırımcılar ve medya ile yaptığı canlı bağlantıda, bir Tesla aracının geçirdiği kaza sonrası yapılan yorumlarla ilgili ateş püskürmüştü.

"Namuslu bir gazetecinin insanları otonom sürüşün daha az güvenli olduğuna inandırmaya itecek bir makale yazması son derece sorumsuz bir davranış. Çünkü insalar otopilotu kapattığında da ölebilir."

Mart ayında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Tesla X'i otomatik pilot durumunda kullanan bir kişi, beton bariyere çarparak kaza yapmış ve hayatını kaybetmişti.

23 Mart'ta gerçekleşen ölümlü kazanın ardından Tesla hisseleri son bir yılın en düşük seviyesine gerilemiş. Teknoloji devinin iflasa gideceği konuşulmaya başlanmıştı.

Bunun üzerine "Dünya Şaka Günü"nde fotoğraflı bir Tweet paylaşan Musk şunları söylemişti:

"Sermaye toplamak için gerçekleştirdiği yoğun çabaların ardından, ki son çare olarak yoğun bir Paskalya Yumurtası satışı gerçekleştirmişti, Tesla'nın tamamen iflas ettiğini bildirmekten ötürü üzüntü duyuyoruz. Öylesine iflas etti ki, inanamazsınız."

Şirketinin üretim hedeflerini yetiştirememesini eleştiren gazetecilere eleştiri oklarını yönelten Musk, medyanın benzinli otomobil üreten şirketler tarafından finanse edildiğini söylemişti:

"Gazetecilerin problemi, maksimum 'tık' ve reklam gelirini alabilmek ve kovulmamak için sürekli bir baskı altında olmaları. Tesla hiç reklam çıkmazken, fosil yakıt tüketen şirketler, benzin ve dizelli araç üreticileri dünyanın en büyük reklam verenleri."

The Verge'in muhabiri Andrew J. Hawkins'in "Musk yavaş yavaş sorumsuz şekilde medyayı sahte haberlerle suçlayıp öfke kusan Trump'a dönüşüyor" tweetine Musk şöyle cevap verdi:

"Böyle diyeceğinizi biliyordum. Biri medyayı eleştirdiği zaman hemen 'Trump gibisin' diye bağırmaya başlıyorsunuz. Bir kere en başta neden Trump seçildi zannediyorsunuz? Çünkü artık kimse size inanmıyor. Güvenilirliğinizi çok uzun süre önce kaybettiniz."

Business Insider muhabiri Linette Lopez'i Tesla hakkında yalan haber yaptığı gerekçesiyle suçlayan Musk, şunları söyledi:

"Linette Lopez, Tesla hakkında birçok yalan haber yayınladı. Tıpkı toplam Model S,X ve 3 üretimimizden daha fazla bataryayı ıskartaya çıkardığımızı anlatan haberi gibi. Bu, fiziksel olarak imkânsız. "

Elon Musk'ın öfkesi yalnızca gazetecilere yönelmedi. Geçen ay Tayland'da kaybolan 12 çocuğun bulunması sırasında da tansiyon yükseldi.

Tayland'ın kuzeyindeki Tham Luang Mağarası'nda gezintiye çıktıkları 23 Haziran'da suların yükselmesiyle mahsur kalan 'Wild Boars' futbol takımın yaşları 11 ile 15 arası değişen 12 üyesi ve 25 yaşındaki antrenörleri 18 günlük bir operasyon sonrası kurtarılmıştı.

Çocukların kurtarılması için mini bir denizaltı tasarlayan ve Tayland'a geçen Musk, operasyonun dalgıçlarından Vernon Unsworth'un tepkisini çekmişti.

Unsworth, Musk'ın kendi reklamını yapmaya çalıştığını söyleyerek "İşe yarama ihtimali sıfır. Musk’ın mağaranın neye benzediğine dair en ufak bir fikri yok. Denizaltıyı bir tarafına soksun" demişti.

Bunun üzerine Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımında Unsworth'u pedofili olmakla suçlamıştı. Musk, İngiliz dalgıcın Tayland’da yaşamasının sebebinin şüpheli olduğunu söyleyerek “Onu hiç mağaranın yakınlarında görmedim. Kurtarma ekibinde olduğunu düşünmüyorum. O kurtarma ekibinin bir parçası bile değil. O bir pedofil” demişti.

Bunun üzerine Unsworth dava açacağını söylemiş, yatırımcılar Musk'a özür dilemesi konusunda baskı yapmış ve Musk, yine bir Twitter paylaşımıyla özür dilemişti.