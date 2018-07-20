Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus medyasına yansıyan haberlere göre, Rusya tarafından üretilen hipersonik füzelerle ilgili bilgilerin Batılı istihbarat örgütlerine sızdırıldığına yönelik iddialar nedeniyle, Roscosmos bünyesinde faaliyetlerini yürüten Rus Makine İnşa Araştırma Enstitüsünde (TSNIIMash) Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri tarafından araştırma yapıldı.

TSNIIMash bünyesindeki 10 çalışanın, Batılı ülkelere bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle sorgulandığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, ses hızının yaklaşık 5 katına çıkabilen hipersonik füze sisteminin geliştirilmesinin tamamlandığını bildirmişti.