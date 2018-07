Türkiye Gazetesi

İsrail, önceki gün Gazze’ye bomba yağdırdıktan sonra Filistinli direniş hareketleri ile ateşkes ilan etti. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yayımladığı yazılı açıklamada “Mısır ve uluslararası tarafların ara buluculuğunda Filistinli direniş hareketleri ile işgal arasında ateşkes sağlandı” ifadesini kullandı. Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. İsrail ordusu, sınırın Gazze tarafından açılan ateş sonucu bir İsrail askerin ölmesi üzerine önceki gün Gazze’yi savaş uçakları ve tanklarla bombalamıştı. 2014 yılından sonraki en büyük saldırıyı yapan İsrail, Hamas’a ait 60 hedefi vurdu. Saldırıda 4 Filistinli şehit düşerken 120 kişi de yaralandı.



GÖZLEM NOKTASINA SALDIRI

Ateşkese rağmen İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında bulunan bir gözlem noktasını tank atışıyla vurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada bazı Filistinlilerin sabah telleri aşarak sınırın İsrail tarafına geçtiği öne sürüldü. İsrail tarafına geçen Filistinlilerin tekrar Gazze’ye döndüğü belirtilirken, bu olayın ardından İsrail ordusunun sınırda bulunan ve Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu belirtilen bir gözlem noktasının İsrail tankı tarafından vurulduğu kaydedildi.

Filistinli şehit gence Türk bayraklı veda

İsrail’in saldırısında şehit düşen Muhammed Şerif Bedvan (27), Muhammed Ebu Ferhane (31), Şaban Ebu Hatır (26) ve Mahmud Kışta (23) dün binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. Yakınlarını kaybeden Filistinlilerin feryatları yürekleri dağladı. Şehitlerden Muhammed Şerif Bedvan’ın (27) naaşına Türk bayrağı örtüldü. Amcasının oğlu “Muhammed şehit olduğu takdirde üzerine Türk bayrağı örtülmesini isterdi. Türkiye'yi çok severdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliğine hayrandı" diye konuştu.

Down sendromlu gence gözaltı

İsrail güçleri Batı Şeria’nın El-Halil şehrinde bir skandala daha imza attı. Bab Ez-Zaviye bölgesinde down sendromlu 28 yaşındaki Mahmud Zayid’i şiddet uygulayarak gözaltına alan İsrail güvenlik görevlileri, Filistinli gencin kolunu kırdı. Down sendromlu gence uygulanan şiddet büyük tepkiye yol açtı.