Fransız basınında yer alan haberlere göre, bugün hakim karşısına  çıkarılan Benalla hakkında 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darp ettiği  gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.Darp olayıyla bağlantılı olarak hakime ifade veren iktidardaki  Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden  uzaklaştırılan 3 polisin hakkında da soruşturma açıldığı kaydedildi.Cumhurbaşkanı Macron'un konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkati çekti.

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, basına yaptığı açıklamada,  hükümetin darp olayı nedeniyle Ulusal Meclisteki anayasa reformu çalışmalarına  ara verdiğini ve çalışmaların daha sakin koşullarda devam edeceğini ifade  etmişti.Ulusal Meclis Başkanı François de Rugy ise yaptığı yazılı açıklamada,  darp olayı sebebiyle huzursuzluğun bitmesi gerektiğini, bu yüzden Ulusal Meclisin  çalışmalarına yarın yerel saatle saat 16.00'da tekrar başlayacağını açıklamıştı. Öte yandan İçişleri Bakanı Gerard Collomb, yarın Ulusal Mecliste  konuya ilişkin açıklamalarda bulunacak.Fransız basını, Collomb’un, gösterinin ertesi günü Benalla’nın bir  genci darbettiği bilgisine sahip olduğunu yazmıştı. Fransa’daki aşırı solcu ve  sağ partiler, bunun üzerine Collomb’un zamanında Benalla hakkında hukuki süreci  başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.

Elysee Sarayı'nın, Benalla'nın görevinden alınması için resmi  işlemleri başlattığı belirtilmişti. Darp olayıyla bağlantılı 3 polisin  görevlerinden uzaklaştırıldığı da ifade edilmişti.Le Monde gazetesi, Benalla'nın, birkaç gün önce 1 Mayıs gösterisinde  polislerin kullandığı kaskı takarak etrafı polislerle çevrili ve yerde yatan  genci şiddetli şekilde darbettiğine dair görüntüler yayımlamıştı. Paris  Savcılığı, perşembe günü Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye  kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı.

Le Monde'a konuşan Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda da  Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için kendisinden izin  talep ettiğini ve sadece bu sıfatla görevlendirildiğini söylemişti. Haberde,  Macron'un olayın ertesi günü bilgilendirildiği ve Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla  15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından  daha düşük pozisyondaki bir idari göreve getirildiği belirtilmişti. Benalla,  geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminden önce kampanya süresince Macron'un  güvenliğinden sorumlu olmuştu.