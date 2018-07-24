Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,  Rusya'nın bir sonraki seçimlere müdahale edebileceği yönünde uyarıda bulundu.

Trump, paylaşımında "Rusya'nın gelecek seçimlere etki etmek için çaba  göstereceğine dair çok ciddi kaygılarım var. Benden daha fazla hiçbir Başkanın  Rusya'ya karşı daha sert olmadığını göz önünde bulundurursak, sert bir şekilde  Demokratları destekleyeceklerdir. Kesinlikle Trump'ı istemiyorlar."  değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de özellikle Demokratlar, Rusya'nın, Trump'ın kazandığı başkanlık  yarışında seçimlere müdahale ettiği yönündeki tartışmayı devam ettiriyorlar.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya'nın başkenti  Helsinki'de bir araya geldiği zirvede yaptığı açıklamalar yüzünden ABD'de Kongre  ve medya tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Kendisinin Rusya ile yakın ilişki içerisinde olduğu yönündeki  eleştirileri ciddiye almayan Trump, Rusya Devlet Başanı Vladimir Putin'i,  sonbaharda Washington'a gelmesi için davet ettiğini duyurmuştu.