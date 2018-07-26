Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beş basamaklı enflasyonun yanında gıda ve ilaç kıtlığı ile tarihte görülmüş en büyük ekonomik krizlerden birinin içerisinde bulunan petrol zengini Latin Amerika ülkesi Venezuela, para biriminden üç yerine beş sıfır atacak. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, parasal yeniden dönüşümün 20 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.Daha önce 4 Haziran 2018'den itibaren kullanıma başlanacağı açıklanan üç sıfır eksik Güçlü Bolivar'ın yerini alacak Yüce Bolivar'a geçişin bankaların hazırlık sürecini kolaylaştırmak için 60 gün sonraya ertelendiğini açıklanmıştı.



Venezuela, 1 Ocak 2008'de Bolivar'dan üç sıfır atıp Güçlü Bolivar'a geçmişti ve o günden bu yana değer kaybı 400 bin kata yaklaştı. Kara borsada Haziran 2010'da 9,92 bolivar eden dolar bu hafta güncel verilere göre kara borsada 1 dolar 3,5 milyon bolivara tekabül ediyor ve bu da ülkede aylık asgari ücretin 1 dolarla sınırlı kalmasına neden oluyor. IMF, 2018'in sonuna kadar Venezeuela'da enflasyonun yüzde 1 milyona ulaşmasını beklediklerini açıklamıştı.