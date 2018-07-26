NATO-Rusya geriliminde bugün yeni bir sayfa açıldı. Romanya'daki NATO üssünde konuşlu İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait jetlerin, Karadeniz üstünde uçan Rus savaş uçaklarını durdurduğu bildirildi.
Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! İngiltere ve Rusya...
26.07.2018 - 13:55 | Son Güncelleme: 26.07.2018 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Romanya'daki NATO üssünde konuşlu İngiliz Typhoon jetleri, Karadeniz üstünde uçan Rus uçakları için acil olarak havalandı.
Etiketler : ingiltere,rusya,
573390 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/573390.aspx
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