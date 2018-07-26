Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG ile Şam yönetimi arasındaki temaslarda devlet memurlarının işlerine iadesi ve Tabka barajının tamiri konuları görüşülüyor.

Ana unsurunu terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri rejimin İdlib'e yönelik olası operasyonuna da "destek sinyali" veriyor.

Terör örgütü YPG'nin uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'yle görüşme yolunu mayıs ayında Esad açmıştı. Ancak Esad yönetimi şimdilik tam anlamıyla masaya oturmaya yanaşmıyor. Uzmanlar, Esad'ın acelesi olmadığını söylüyor.