Rusya'da bir arazide oluşan obruk görenleri hayrete düşürdü. 50 metreden fazla olduğu düşünülen devasa obruğun nedeni henüz belirlenemedi.

KONUYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPILACAK

Bölgeye sevk edilen ekipler, konuyla ilgili araştırma yapacak.