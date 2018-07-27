Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'da bir arazide oluşan obruk görenleri hayrete düşürdü. 50 metreden fazla olduğu düşünülen devasa obruğun nedeni henüz belirlenemedi.

KONUYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPILACAK



Bölgeye sevk edilen ekipler, konuyla ilgili araştırma yapacak.