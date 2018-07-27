İşgalci İsrail polisinin, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdığı bildirildi. Olaylarda çok sayıda gözaltı ve yaralı olduğu ifade ediliyor.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ile saldırdı
27.07.2018 - 14:06 | Son Güncelleme: 27.07.2018 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdı.
Etiketler : israil,mescid-i aksa,
573566 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/573566.aspx
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