Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail polisinin, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdığı bildirildi. Olaylarda çok sayıda gözaltı ve yaralı olduğu ifade ediliyor.