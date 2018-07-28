Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana yaptığı açıklamalarda müttefikleriyle arasının açılmasına sebep olan ABD Başkanı Donald Trump’ın son hedefi NATO’daki müttefiki ve stratejik ortağı Türkiye oldu. FETÖ ve PKK adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD’li papaz Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye geniş yaptırımlar başlatacağını açıklayan Trump yaklaşık 1,5 yıl içinde, aralarında Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO gibi uluslararası örgütlerin yanı sıra İngiltere, Almanya, Kanada, Pakistan ve Katar gibi çok sayıda müttefik ülkeyi tehdit etti. İşte Trump’ın tehdit listesi:



“AB düşman”: Trump, çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergileri uygulayacağını duyurarak ABD ile Avrupa arasındaki iplerin daha gerilmesine yol açtı. Sosyal medya hesabında gümrük vergileri konusunda Avrupa ülkelerini tehdit eden Trump açıklamalarıyla, AB’yi ‘düşman’ olarak tanımladı.



“Avrupa’yı savunmayacağım”: NATO ülkelerini gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2’si kadar harcama yapma taahhütlerini yerine getirmedikleri için eleştiren Trump, defalarca “Avrupa’yı müdafaa etmeyeceğini” ifade ederek ABD’nin Avrupa ile asırlık ittifakını sarstı. Almanya’yı özellikle hedef alan Trump, ‘’Gidip Rusya ile gaz ve petrol anlaşmaları yapıyorlar ve milyarlarca dolar ödüyorlar” ifadelerini kullandı.



“May beni dinlemiyor”: Londra ziyareti öncesi verdiği demeçte İngiltere Başbakan Theresa May’i eleştirdi. Brexit müzakereleri sürecinde May’in tavsiyelerini dinlemediğini ve gelinen noktanın çok kötü olduğunu söyledi. Ziyaret öncesi yayınlanan haber Londra’da soğuk duş etkisi yaparken Trump “Bu haberler yalan” diyerek kendisini savundu.



“Trudeau ikiyüzlü”: Trump’ın tehditkâr dış politika retoriği, ABD ile komşusu Kanada arasında da gerilime sebep oldu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun G-7 Zirvesi’nden sonra ABD’nin ithal ürünlere gümrük vergisi uygulamasını eleştirmesi üzerine Trump, arkasından konuşmakla suçladığı Trudeau’yu “ikiyüzlü” ve “zayıf” olarak niteledi.



“Müzakere yoksa, imza atmam”: ABD’nin Doğu Asya’da 1950’lerden bu yana müttefiki olan Güney Kore, Trump’ın tehdit ettiği ülkeler listesine eklediği bir diğer ülke oldu. Trump’ın Güney Kore ile serbest ticaret anlaşmasını Kuzey Kore ile yapılan müzakerelerden bir sonuç alınana kadar imzalamayacağını duyurması, ABD’nin Asya’da yarım asırdır kurduğu güçlü ilişkileri sarstı.



“Pakistan’a boşuna para veriyoruz”: Pakistan’ı da terörle mücadele etmemekle itham eden Trump, Twitter’da “ABD’nin son 15 yılda aptal gibi Pakistan’a 33 milyar dolar verdiğini, Pakistan’ın ise karşılığında yalandan, Amerikan liderlerini aptal yerine koymaktan başka bir şey yapmadığını, Afganistan’da peşine düştükleri teröristlere sığınak sağladığını” savundu.



Katar’la derin çatlak: Trump’ın Katar’a yönelik ambargo uygulayan bazı Arap ülkelerine destek vermesi ve Doha’yı tehdit etmesi, ABD’nin bölgedeki en büyük askeri üssüne ev sahipliği yapan Katar’la ABD arasında derin bir çatlağa sebep oldu.

YENİ TASARI

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı kabul etti. Tasarının yasalaşabilmesi için hem Senato hem de Temsilciler Meclisinden geçmesi ve ABD Başkanı tarafından onaylanması gerekiyor. Tasarı, ABD Hazine Bakanlığı, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile diğer uluslararası finans kuruluşlarındaki ABD’li yöneticilere, Türkiye’ye yardım yapılmasını engellemesi talimatı verilmesini ön görüyor.

Mattis: İKİ ÜLKE ÇOK YAKIN ÇALIŞIYOR

Türkiye’nin “tehditlere boyun eğmeyiz” açıklamasının ardından ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’ten dikkat çeken ifadeler geldi. Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Mattis’e, ülkesinden Türkiye’ye yönelik tehditkâr sözlerin Türk-Amerikan ilişkilerine etkisi soruldu. Mattis, “Türk-Amerikan ilişkileri ve askerî operasyonlarına bir etkisi olmadı. Şu aşamada, Türkiye ile yakın çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Senato'nun, Türkiye'ye F-35 uçaklarının verilmesini geçici olarak askıya alınmasını savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısına eklediği hatırlatılarak, bunun Türk-ABD ittifakını nasıl etkilediğine ilişkin bir soruya ise Mattis, bu tasarının da askerî ilişkileri etkilemediğini ifade etti.

Türkiye ile ABD'nin Münbiç'te ortak devriyelere yakın zamanda başlayacağını da anlatan Mattis, "Tüm planları bir araya getirdik ve planlama iyi gitti. Eğitim ekipmanı İncirlik'e indi. Ortak eğitimlerin ne zaman başlayacağından emin değilim, çünkü önce ekipmanı getirmemiz ve devam etmemiz için tüm şartları hazırlamamız gerekir" dedi.