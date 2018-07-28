Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahed Tamimi, 19 Aralık 2017’de ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı. Tamimi’nin avukatı, ceza süresinin 19 Ağustos’ta dolacağını ancak idari bir kararla tahliyenin yarın yapılacağını söyledi. İdari kararın sebebi hakkında açıklama yapılmazken baba Basel Tamimi de “İşgalci İsrail’in kızımı bu hafta sonu salıvermesini bekliyoruz” dedi. Ahed’in annesi Neriman da bir askere yapılan saldırıya yardım etmek, bir askeri görevini yapmaktan alıkoymak ve tahrik etmek suçlarından 6.000 şekel (yaklaşık 1.780 dolar) para ve 8 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. Anne Tamimi’in cezası üç yıl ertelenmişti. Ahed’in kuzini Nur Tamimi ise 2.000 şekel (yaklaşık 500 Amerikan doları) para cezasına çarptırılmıştı.