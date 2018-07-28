Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde bir üniversitenin çalışanlarını taşıyan otobüs yolda uçuruma yuvarlandı.

Kaza sonucu otobüste bulunan 34 yolcudan 33'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazadan tek kurtulan kişinin de otobüs uçuruma yuvarlanmadan önce atlayarak hayatta kalmayı başardığı kaydedildi.

Otobüsteki üniversite çalışanlarının pikniğe gittikleri belirtildi.

Sürücü hataları, kötü yollar ve eski araçlardan kaynaklanan kazalardan dolayı Hindistan'da her yıl ortalama 110 bin kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor.