Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya'nın hakkındaki iade talebini geri çekmesinin ardından, dört aydır bulunduğu Almanya'dan, ilk firar ettiği ülke olan Belçika'ya döndü.

Puigdemont, başkent Brüksel'de Katalonya'nın Avrupa Birliği (AB) nezdindeki delegasyonunda Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra tarafından karşılandı.

Delegasyonda kısa bir konuşma yapan Puigdemont, "Bu son durak değil. Seyahatimin sonu değil. Katalan halkının haklı taleplerini savunmak için kıtanın en uç köşesine kadar gideceğim." diye konuştu.

Süreç

İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen geçen sene 1 Ekim'de Katalonya'da bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Bunun üzerine, dönemin İspanya Başbakanı Mariano Rajoy yönetimindeki merkezi hükümet, Senatonun onayıyla özerk yönetim hükümetini feshetmiş, bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamış ve 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesine karar vermişti.

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bazı bakanlarla Belçika'ya kaçarken, İspanya yargısı da bu kişiler hakkında "devlete isyan" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İspanyol yargısı, Belçika'nın olumsuz yönde karar vereceğini düşünüp Puigdemont hakkındaki ilk iade talebini geri çekmiş ancak 25 Mart'ta Almanya sınırını geçtikten sonra otoyolda yakalanan Puigdemont hakkında ikinci kez yakalama ve iade kararı çıkarmıştı. 12 Temmuz'da Schleswig-Holstein Eyaleti Yüksek Mahkemesi, eski Katalan liderin"devlete isyan" suçundan değil "kamu kaynaklarının usulsüz kullanılması" suçundan iade edilebileceğine hükmetmişti.

19 Temmuz'da ise İspanya Yüksek Mahkemesi, Puigdemont ve diğer 6 eski Katalan hükümeti üyesi hakkındaki iade talebini geri çekmişti.