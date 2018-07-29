Filistin'den gelen son dakika haberine göre; 8 aylık hapis cezasının ardından serbest kalan Filistin direnişinin sembolü 'Cesur Kız' Ahed Tamimi'yi cezaevi çıkışında ailesi ve destekçileri karşıladı.
Son dakika Cesur Kız Ahed Tamimi 8 ay sonra serbest bırakıldı
29.07.2018 - 10:25 | Son Güncelleme: 29.07.2018 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi! Filistin direnişinin sembolü 'Cesur Kız' olarak bilinen Ahed Tamimi, 8 aylık esaretin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler : ahed tamimi,filistin,cesur kız,
573820 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/573820.aspx
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