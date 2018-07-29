Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Kerkük'ün güneyindeki yüksek gerilim hattı ile bir elektrik santraline sabotaj düzenlediğini ifade etti.

Sabotajın uzaktan kumandalı düzenekle gerçekleştirildiğini dile getiren Kamil, bu durum sebebiyle Havice ilçesi, Zap, Abbasi kasabalarıyla onlarca köyün elektriksiz kaldığını söyledi.

Kamil, elektrik kesintisinin sadece Kerkük'te değil Salahaddin vilayetinin Dor ilçesinde de gerçekleştiğini aktardı.