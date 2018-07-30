Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM), insan ticareti mağdurlarının durumu hakkında bilincin yükseltilmesi için 30 Temmuz’u 2013’te “Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü” ilan etti. Ancak buna rağmen değişen bir şey olmadı. Hatta istikrarsız siyasi ve ekonomik durum sebebiyle rakamlar giderek artış gösterdi. Bütün dünyada insan ticareti mağduru olduğu tahmin edilen kişi sayısı milyonlarla ifade edilmekte. İnsan ticareti tehlikesiyle en çok sığınmacı ve mülteciler karşı karşıya kalmakta. Bu kişiler cinsel sömürü, zorla çalıştırılma, borç köleliği, illegal hizmetçilik ve yasa dışı askerlik alanlarında istismara uğramakta. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Yury Fedotov, bugün ile ilgili bir mesaj yayımladı. Fedotov, kriz ve çatışmalar sebebiyle çok daha fazla gencin insan kaçakçılarının ağına düştüğüne işaret etti. Mağdurların 3’te 1’ini çocukların oluşturduğu bilgisini paylaşan Fedotov “İnsan kaçakçıları internet ve yeni teknolojileri kullanarak daha fazla kişiye ulaşmaya çalışmakta. Biz de çocukların internet ortamında insan tacirlerinin ağına düşmelerini önlemek için çabalıyoruz” dedi.



EN MAĞDUR SURİYELİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı “2018 İnsan Ticareti Raporu” hazırladı. Bu rapora göre, Türkiye’deki insan ticareti mağdurlarının büyük kısmı Orta ve Güney Asya, Doğu Avrupa, Suriye, Endonezya ve Fas’tan geliyor. Geçen yıl tespit edilen 303 insan ticareti mağduru içerisindeki en büyük grup Suriyelilerden oluşuyor. Türkiye’de tahmini olarak 3,5 milyon Suriyeli, 145 bin Afgan ve 140 bin Iraklı bulunuyor. Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen kaçak göçmenler ise, Sudan’ı, Akdeniz’e oradan da Avrupa’ya ulaşmak için bir geçiş kapısı olarak görüyor. Sudan’a gelen göçmenler, bu yolculuk sırasında genellikle fırsatçıların eline düşüyor.

Mağduriyetlerin çoğu cinsel istismar

Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz “30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Ayaz, şunları dile getirdi: Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de insan ticareti suçu daha çok cinsel istismar maksatlı işlenmektedir. Son yıllarda insan ticareti suçunun özellikle zorla çalıştırma şeklinde işlenişinde bir artış var ama Türkiye’de tanımlanan mağdurların yaklaşık yüzde 70’ini cinsel istismar mağdurları oluşturuyor. Göç akınıyla Türkiye’deki mağdur profili ve suçun görülme şekilleri değişmiştir. 2014 yılından bu yana tanımlanan mağdurlar arasında en fazla Suriye uyruklu yabancılar yer alıyor. Suçun görülme şekilleri bakımından zorla çalıştırma ve zorla dilendirme yöntemlerinde artış meydana geldi. Bunun artması çocuk mağdur sayısında artışı da beraberinde getirdi.