Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin’de İsrailli bir askere tokat atarken görüntülenen ve sonrasında tutuklanan 17 yaşındaki Ahed Tamimi, cezaevinde geçen sekiz ayın ardından dün serbest bırakıldı. Tamimi, doğum gününü cezaevinde kutlamıştı. Saldırı, tahrik, askerlerin görevini engelleme ve taş atma gibi 12 suçun yöneltildiği Tamimi, mart ayında tahrik ve saldırı suçlarını kabul etmişti. Serbest bırakılmasının ardından Ramallah şehrinde yer alan Nebi Salih beldesinde gazetecilere yaptığı ilk açıklamalarda Temimi “Filistin halkı işgal bitene kadar direnişe devam edecek” dedi. İsrail işgalinin sona ereceğine inandığını dile getiren Tamimi “gözaltıların ise azimlerini kıramayacağını” vurguladı. Temimi, İsrail hapishanesindeki Filistinli kadın tutukluların morallerinin çok yüksek olduğunu, onlardan mesajlar getirdiğini söyledi. Temimi, hapishanede kaldığı sürede kendisine destek olanlara teşekkür etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Temimi ve annesi Neriman'ı Ramallah'taki başkanlık ofisinde kabul etti. Abbas "Temimi direnişin sembolüdür" dedi.“Filistinli cesur kız” olarak da bilinen Ahed, 2012’de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine gösterdiği tavır sebebiyle İstanbul’da “Hanzala Cesaret Ödülü”ne layık görülmüştü. Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da buluşmuştu.

ERDOĞAN KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’de serbest bırakılan Ahed Tamimi’yi telefonla arayarak, cesaretinden ve mücadele azminden dolayı kutladı. Erdoğan’ın kendisini araması ile ilgili duygularını dile getiren Tamimi, “Bize büyük destek veriyor, güç veriyor. Onunla gurur duyuyoruz. Selam ona ve Türk halkına olsun” dedi.