Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demmer, Berlinde düzenlenen basın toplantısında, Şansölye Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya, Merkel'in programına ilişkin açıklamayı prensip olarak görüşmelerin yapılacağı tarihten bir hafta önce duyurduklarını anımsattı.

Türkiye'nin "birçok konuda yakın ve önemli bir partner" olduğunu ifade eden Demmer, Türkiye ile görüşmelerde bulunmaya "ilgi duyduklarını" kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Maas, bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'i ziyaret etmesi konuşuluyor. Erdoğan’ın devlet töreniyle karşılanması eleştiriliyor. Bu eleştiriyi paylaşıyor musunuz?" şeklindeki soruya, bu eleştirileri paylaşmadığı cevabını verdi.

"Elbette bir ülkenin devlet başkanlığına seçilmiş kişiye uygun bir şekilde davranılması gerektiği düşüncesindeyim. Almanya Cumhurbaşkanı da böyle yapmıştır." diyen Maas, özellikle birçok konuda açık olan soruların muhataplarla görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

Alman basını, Başkan Erdoğan'ın eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edeceğini iddia etmişti.

Almanya Cumhurbaşkanlığına dayandırılan haberlerde, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Başkan Erdoğan'ı uzun bir süre önce davet ettiği, ancak ziyaret tarihinin henüz kesin olmadığı ifade edildi.

Ülkede özellikle muhalefet parti temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a devlet töreni uygulanmaması görüşünü dile getiriyor.