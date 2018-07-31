Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

INEGI'nin raporuna göre, ülkede öldürülenlerin sayısının 2016 yılında 24 bin 554 olduğu ve bu sayının 2017'de yüzde 27 arttığı belirtildi.

Geçen yılki cinayet oranlarının 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

INEGI'nin detaylı verileri elde etmek için morglar ve sicil kayıtlarını incelediği kaydedildi.

MEKSİKA'DA GÜVENLİK SORUNU ÖNLENEMİYOR

Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı kurumunun 2017 yılı raporuna göre, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'inin yer aldığı Meksika'da, bu yılın ilk iki ayında işlenen cinayetler, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliğinin (SNSP) raporuna göre, 2018’in ocak ve şubat ayında 4 bin 206 cinayet işlenmişti.