Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da afet yönetiminden sorumlu resmi makamlar, ayın ilk iki haftasında Japonya'nın batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 222 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kayıp 9 kişiden ise hala haber alınamıyor.

100 KİŞİ SICAKLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer ayrıca, hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı ülkede, temmuz ayı içinde 100'e yakın kişinin aşırı sıcaklar kaynaklı sağlık sorunlarından yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan Kyodo ajansının, Yangın ve Afet Yönetimi Ajansına dayandırdığı haberinde, 30 Nisan-29 Temmuz tarihlerinde ülkede etkisini gösteren sıcaklardan 125 kişinin öldüğü, 57 bin 500'den fazla kişinin de güneş çarpması şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.