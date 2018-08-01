Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peru basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Machu Picchu yakınlarında turistleri taşıyan bir trenin öndeki trene çarptığını, kazada 23 kişinin yaralandığını belirtti. Olay yerine sağlık ekipleri gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Peru'da İnka medeniyetine ait Machu Picchu'yu her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.