Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve Hama ilinin kuzeyindeki Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı üç askeri muhalif grup, Ulusal Özgürleştirme Cephesi'ne katılarak birleşme kararı aldı. Söz konusu muhalif askeri grupların, "Suriye Kurtuluş Cephesi", "Ceyşül Ahrar" ve "Sukuru Şam" oldukları öğrenildi.

Katılımla ilgili AA muhabirine bilgi veren askeri grupların temsilcileri, Suriye'de İdlib ve Hama ilindeki Özgür Suriye Ordusu'nun bileşenlerini tek çatı altında toplamayı amaçladıklarını söyledi.

Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin liderliğini Fadıl Allah El Hacci'nin devam ettireceği belirtildi.

Feylak-ı Şam, Nasır Ordusu, Özgür İdlib Ordusu, 1. Sahil Tümeni, 2. Sahil Tümeni, 1.Fırka, 2. Ordu, Seçkinler Ordusu, Şüheda El İslam Dareyya, El Huriyye Tugaye ve 23. Fırka grupları geçen mayıs ayı sonunda birleşerek "Ulusal Özgürleştirme Cephesini" kurmuştu.

Ahrar Şam İslami Harekatı ile Nureddin Zengi Harekatı grupları da geçen şubat ayında, "Suriye Kurtuluş Cephesi" adı altında birleşmişti.

Ulusal Özgürleştirme Cephesi, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve Hama ilinin kuzeyinde Esad rejimine karşı mücadele ediyor. Son katılımlarla birlikte yaklaşık 100 bin muhalif, tek çatı altında toplandı ve böylece Suriye'de Beşşar Esad rejimine karşı savaşan en büyük askeri grup kurulmuş oldu.