Sivil Savunma kaynaklarında alınan bilgiye göre, İdlib il merkezinde bomba yüklü bir araç patlatıldı. Patlamada bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti. Sivil Savunma ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama nedeniyle civardaki binalar ve çok sayıda araç zarar gördü.
Son Dakika... İdlib'de büyük patlama!
02.08.2018 - 15:42 | Son Güncelleme: 02.08.2018 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre iki sivil hayatını kaybetti, en az 13 kişi yaralandı.
Etiketler : idlib patlama,
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