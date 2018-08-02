Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil fasulye konserve kutusunu açıp pişirmek üzere ocaktaki tavaya döken ev hanımı fasulyenin üzerinde siyah yabancı bir cisim görünce kocasına haber verdi. Evli çift birlikte tavayı kontrol ettiklerinde ölü bir yılanın yarısıyla karşılaştılar. İmkânsız bir durumla karşı karşıya olduklarını anlatan Fransız çift, konserveyi satın aldıkları mağazanın sorumlusuna konserve kutusundan çıkan yılanın fotoğrafını gösterince mağaza müdürü, ürünü raflardan toplatıp, üretici firmaya haber verdi.

Bu iştah kesici durumdan dolayı, acilen konserve kutusu ve içindeki yeşil fasulye ile birlikte yarı yılan parçasının incelenmek üzere bir laboratuvara gönderildiğini kaydeden evli çift, mağazanın sorumlusu olan müdürün böyle bir durumla ilk kez karşılaşmış olduğunu iletti.