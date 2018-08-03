Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’ın Asir Bölgesi'nde bulunan Hamis Muşayt kentinde bugün başlayan sağanak yağış daha sonrasında kara dönüştü. Çöl ikliminin hakim olduğu ülkede yağan kar, şaşkınlığa yol açtı. Vatandaşlar ise karla kaplanmış sokakların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.