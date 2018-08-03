Suudi Arabistan’ın Asir Bölgesi'nde bulunan Hamis Muşayt kentinde bugün başlayan sağanak yağış daha sonrasında kara dönüştü. Çöl ikliminin hakim olduğu ülkede yağan kar, şaşkınlığa yol açtı. Vatandaşlar ise karla kaplanmış sokakların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Suudi Arabistan'a kar yağdı
03.08.2018 - 23:30 | Son Güncelleme: 03.08.2018 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine kar yağdı, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Etiketler : Suudi Arabistan,kar,
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